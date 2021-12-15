На аукционе в центре столицы продадут историческое нежилое помещение

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в центральном округе столицы.

Продаётся чердак дома на Сретенском бульваре, 6/1 объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс домов страхового общества "Россия"» 1901 года постройки. Площадь 107 кв. м, коммуникации в наличии.

Начальная стоимость немногим более 13 млн рублей. Приём заявок до 13 января следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:АукционНедвижимостьМосква
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