На аукционе в центре столицы продадут историческое нежилое помещение

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в центральном округе столицы.

Продаётся чердак дома на Сретенском бульваре, 6/1 объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс домов страхового общества "Россия"» 1901 года постройки. Площадь 107 кв. м, коммуникации в наличии.

Начальная стоимость немногим более 13 млн рублей. Приём заявок до 13 января следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

