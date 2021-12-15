На аукционе в центре столицы продадут историческое нежилое помещение
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в центральном округе столицы.
Продаётся чердак дома на Сретенском бульваре, 6/1 объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс домов страхового общества "Россия"» 1901 года постройки. Площадь 107 кв. м, коммуникации в наличии.
Начальная стоимость немногим более 13 млн рублей. Приём заявок до 13 января следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года
- Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции
- Путин исполнил желание 13-летней участницы акции «Ёлка желаний»
- Цены на газ в Европе взлетели до рекордных отметок
- СМИ: Судья из Симферополя угрожал сотрудникам ГИБДД после аварии
- Новый канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
- Работницы Tesla обвинили Илона Маска в поощрении домогательств
- Гонщик Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра
- Путин заявил, что борьба с бедностью является одним из основных приоритетов
- PR-директор Григория Лепса опроверг госпитализацию певца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru