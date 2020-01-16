На аукционах Москвы реализовано 70 объектов по льготной цене

70 объектов по льготной программе аренды с годовой ставкой один рубль за квадратный метр реализовано за семь лет через аукционы Москвы. Об этом сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, в их числе объекты культурного наследия, а также недвижимость под открытие образовательных учреждений. Вице-мэр пояснил, что для каждого типа объектов существуют свои условия перехода на льготную аренду. Например, цель программы «рубль за квадратный метр» при реализации объектов культурного наследия – привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры.

Срок аренды объектов по обеим программам - 49 лет. Средняя конкуренция составляет 4-5 участников на лот. Все доступные городские предложения по льготным программам «рубль за квадратный метр» размещаются на инвестиционном портале города Москвы.

