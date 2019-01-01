На аукцион выставлено около 60 объектов для бизнеса в парках столицы

Около 60 нестационарных торговых объектов в парках Москвы выставлено на городские аукционы. Оператором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Инвесторы активно идут в столичные парки, конкурируя на городских аукционах, говорит руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Аренда городских парковых объектов позволяет предпринимателям успешно запустить сезонный стартап с нуля. Новые нестационарные торговые объекты появятся в Лианозовском, Перовском парке, «Кузьминки-Люблино», «Сокольники», парке имени Горького и на территории «Сада Баумана». По итогам прошлого года инвесторы активно шли в московские парки, конкурируя на городских аукционах. В среднем на один лот претендовали три - четыре участника. Ожидается, что и новая торговая сессия станет высоко конкурентной», – считает Геннадий Дёгтев.

В настоящее время на городские аукционы выставлено 58 нестационарных торговых объектов, расположенных на территории столичных парков. Здесь появятся павильоны проката, кафе, точки общественного питания, торговые автоматы с горячими напитками и снеками, кукурузой и сахарной ватой. Площадь объектов самая разная – от 2,5 до 380 квадратных метров. Будущие арендаторы получат право вести торговую деятельность в парке на протяжении пяти лет.

Условия и порядок участия в электронных аукционах по аренде НТО всем желающим представят 12 июля на бизнес-завтраке «СовершенноЛЕТНИЕ предложения для бизнеса в московских парках». Начало в 10.30. Мероприятие пройдет в кафе «Меркато» по адресу: улица Старая Басманная, 15, стр.21 (сад имени Н.Э. Баумана). Участие бесплатное по предварительной регистрации.

