На аукцион выставлен объект под строительство в Новой Москве

Земельный участок площадью 0,07 гектаров под строительство объекта торговли в Новой Москве выставлен на городские торги. Организатором открытого аукциона выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Участок находится по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, п. Совхоза «Крёкшино», ул. Южная, вл. 23Г (НАО).

Уточняется, что с победителем будет заключен договор аренды сроком на полтора года. Начальная стоимость лота составит 279 тысяч рублей.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что на арендованном у города земельном участке можно будет построить магазин, ресторан или объект бытового назначения общей площадью почти 500 квадратных метров.

«12 выставленных на торги земельных объекта в ТиНАО, общей площадью 25,5 тысяч метров были реализованы через городские аукционы в первом полугодии. Активное развитие территории Новой Москвы продолжает привлекать потенциальных инвесторов. Удачное расположение указанного участка недалеко от дороги, а также жилого сектора позволяют говорить о высокой ликвидности объекта», - уточнил Дёгтев.

Земельный участок частично находится на территории поселения Крекшино. Там располагаются преимущественно индивидуальная жилая и промышленная застройками вдоль дороги. Ей пользуются жители домов, а также работники расположенных рядом предприятий, сообщила главный юрисконсульт Департамента правового сопровождения недвижимости IPT Group Лена Аюрова.

«Учитывая, наличие в непосредственной близости от земельного участка уже одного продуктового магазина, потенциальный инвестор может подумать над другими вариантами спроса, потребности населения в которых не удовлетворены или недостаточно удовлетворены. В целом, локация у проходящей недалеко дороги с высокой транспортной нагрузкой также может использоваться в целях инвестиционной привлекательности земельного участка»,- рассказала эксперт.

Прием заявок ведется до 26 августа 2019 года, проведение торгов состоится 29 августа.

