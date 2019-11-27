МТПП рассказала, как построить «вторую карьеру»
О том, как реализовать себя в профессии людям возраста 45 плюс была посвящена конференция, организованная Комитетом МТПП по проблемам качества и развития деловых услуг.
Как рассказал НСН эксперт Комитета Сергей Елисеев, почти 30% населения Москвы относится к категории 40 – 60 лет. Если такой сотрудник теряет работу, найти равноценную очень сложно. Это касается, прежде всего топ-менеджеров компаний и специалистов-управленцев. В сфере управления на одну вакансию приходится в среднем 19-20 соискателей.
У работодателя есть определенные опасения и предубеждения в отношении людей в возрасте от 45 лет. На конференции обсуждались вопросы психологической подготовки к поиску работы, возможности осуществления «перехода» в совершенно иную область профессиональных интересов. Был представлен ряд сервисов, которые помогают найти работу людям еще активного, но часто незаслуженно недооцененного возраста.
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