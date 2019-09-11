МТПП обсудила требования к некоммерческому сектору

О необходимости разработать понятные и осуществимые требования к НКО говорили на состоявшейся в МТПП городской научно-практической конференции "Экономика некоммерческого сектора: ключевые параметры развития в новых условиях ". Некоммерческий сектор экономики нужно развивать как отрасль социальных услуг, которая участвует в формировании ВВП. Одной из задач Московской торгово–промышленной палаты является участие в процессе формирования стандартов, адаптированных под возможности предприятий малого и среднего бизнеса. Социальная ответственность бизнеса – это новый принцип ведения предпринимательской деятельности.

Председатель Гильдии устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и социального предпринимательства МТПП Анна Золоторевская рассказала НСН, какую роль играет взаимодействие НКО с общенациональным союзом.

«Взаимодействие с общенациональным союзом некоммерческих организаций играет решающую роль в области выстраивания и формирования устойчивых социальных проектов некоммерческого сектора, включения его в реестр «Top 100» НКО для дальнейшего встраивания в стратегию бизнеса», - рассказала она.

Напомним, что Москва традиционно поддерживает некоммерческий сектор – конкурс грантов мэра Москвы проводится ежегодно.

