МТПП адаптирует международные стандарты под нужды бизнеса

Гильдия устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности (КСО) и социального предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты приняла активное участие в шестом ежегодном Форуме КСО.

В ходе мероприятия было отмечено, что для успешной разработки и последующего внедрения стандартов КСО для малого и среднего бизнеса, к предприятиям МСБ должны присоединиться НКО и крупные корпорации.

Существующие сегодня международные стандарты по нефинансовой отчетности неприменимы для предприятий МСБ. У них не хватает ни ресурсов, ни возможностей для формирования такой отчетности, которая показывала бы, что компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

«НКО – это энтузиасты. Они часто образуют такие замкнутые сообщества и часто не понимают, что проблемы, с которыми они сталкиваются, они, во-первых, общие, а во-вторых, современный менеджмент часто лекарство-то уже нашёл», - рассказал в эфире НСН эксперт Гильдии устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности Михаил Круглов

В настоящее время Гильдия работает над адаптацией международных стандартов под нужды предпринимателей. Их сделают понятными и простыми, но при этом показывающими, что компания ведет социально ответственный бизнес.

