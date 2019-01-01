Москвичам рассказали, где купить дешёвое машино-место

56 машино-мест из имущественной казны города Москвы выставлены на продажу посредством публичного предложения. Организатором процедур выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Процедура публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50 процентов от стартовой цены лота, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения, начинаются торги на повышение.

Новый формат реализации машино-мест применяется с марта этого года, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«С момента применения нового формата реализации машино-мест посредством публичного предложения проданы 25 лотов. Среднее снижение начальной цены составило 46 процентов, в денежном выражении средняя стоимость 1 квадратного метра составила 32 тысячи рублей. В настоящее время на приеме заявок 56 машино-мест, расположенных в Восточном, Северо-Западном и Северном административных округах», – сообщил Геннадий Дёгтев.

На публичное предложение выставлены 45 машино-мест, расположенные в САО по адресу: Хорошевский район, Ходынский бульвар, дом 17. Площадь лотов от 20 квадратных метров, стартовая цена – от 1,3 миллиона рублей.

Семь машино-мест расположены в СЗАО по адресу: район Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения, дом 3. Площадь лотов от 22 квадратных метров, стартовая цена – от 1,6 миллионов рублей.

Четыре машино-места расположены в ВАО по адресу: район Чертаново Центральное, улица Красного Маяка, дом 22А. Площадь лотов от 21 квадратного метра, стартовая цена – от 853 тысяч рублей.

Торговые сессии пройдут 4 и 18 июля 2019 года.

Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест»

