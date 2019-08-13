Москвичам предложили на выбор в аренду несколько объектов

Департамент по конкурентной политике города Москвы объявил аукционы по аренде трех коммерческих объектов.

Первый объект представляет собой нежилое помещение площадью 115,6 квадратных метров, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: Ангарская улица, дом 45, корпус 2. Ближайшая станция метро «Лихоборы» находится в 10 минутах транспортной езды. Рядом с лотом располагается парк «Ангарские пруды». Стартовая стоимость лота – 520,2 тысяч рублей.

Рядом с парком «Ангарские пруды» находится и второй выставленный лот. Объект расположен в Дмитровском районе с адресным ориентиром: Ангарская улица, дом 45, корпус 2. Лот площадью 131,8 квадратных метров находится на первом этаже жилого дома. Стартовая стоимость лота – 593 тысячи рублей.

Третий лот находится в районе «Аэропорт» по адресу: Кочновский проезд, дом 4, корпус 2. Его площадь составляет 211,3 квадратных метров. Объект располагается на первом этаже жилого дома, на первой линии. Имеется отдельный вход. Поблизости располагается парк имени Тимирязева. Путь до ближайшей станции метро «Аэропорт» займет не более 10 минут пешком. Начальная цена такого лота – 665,5 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в торгах завершится 16 и 23 августа 2019 года. Аукционы состоятся 22 и 29 августа соответственно.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

