О возможностях участия в аукционе по приведению в нормативное состояние 144 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов расскажут на публичном представлении закупки ГБУ «Автомобильные дороги» в рамках проекта «Биржа торгов».

Организатором мероприятия выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

По словам заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, в ходе аукциона предстоит определить победителя на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах дорожного хозяйства Москвы.

Работы предусматривают замену 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей, установленных вдоль дорог до конца этого года. Начальная цена контракта составляет 993 миллиона рублей.

Спрос на шумозащитные экраны растет с каждым годом.

«Стремясь защитить комфорт проживающих в непосредственной близости от магистралей людей, а также уделяя повышенное внимание экологическим нормам, столица активно закупает услуги на ремонт и установку шумозащитных экранов. Программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети города рассчитана на 3 года. Учитывая высокую значимость закупки, необходимо организовывать качественную обратную связь с участниками рынка. Это позволит обеспечить максимальное доверие к процедуре и со стороны бизнеса, и со стороны общественности», — говорит Владимир Ефимов.

На мероприятии представители контрактной службы заказчика расскажут участникам, проявившим интерес к представлению закупочной процедуры, об условиях заключения контракта с городом, технических требованиях к выполнению работ, а также о главных критериях отбора победителей.

Публичное представление закупок пройдет 11 июля 2019 года по адресу: Страстной бульвар, 2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10.00. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

