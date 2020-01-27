Москва предлагает регионом совместные закупки медоборудования

До 15 февраля субъекты РФ имеют возможность присоединиться к столице в закупках на поставку медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). По информации Правительства Москвы, в 2020 году уже запланировано приобрести маммографы, рентгенологическое, эндоскопическое и УЗИ-оборудование, КТ.

В рамках контрактов жизненного цикла исполнитель будет обязан не только поставить и установить оборудование, но и производить уход за ним – обслуживание, ремонт, обновление ПО, а также обучить врачей навыкам эксплуатации.

«Формат контракта жизненного цикла позволяет привлечь к участию непосредственных производителей, стимулирует повышение качества работ на всех стадиях проекта и минимизирует риски неисполнения договоров. В конкуренцию вступают реальные игроки рынка, которые производят оборудование, а не являются посредниками. Это позволит бюджетным учреждениям значительно сэкономить свои средства», - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В 2019 году Москве удалось сэкономить порядка 43% по каждому лоту – было закуплено 42 ангиографа, 101 МРТ и 116 КТ. Первой, кто присоединился к столичным закупкам, стала Пермская область. Регион получил ангиограф с выгодой в 50%.

«Провести торги внутри края иногда бывает затруднительно, поэтому сначала у нас были опасения по участию в совместных закупках между регионами. Но первый опыт оказался успешным», - сказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.