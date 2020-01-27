Москва предлагает регионом совместные закупки медоборудования
До 15 февраля субъекты РФ имеют возможность присоединиться к столице в закупках на поставку медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). По информации Правительства Москвы, в 2020 году уже запланировано приобрести маммографы, рентгенологическое, эндоскопическое и УЗИ-оборудование, КТ.
В рамках контрактов жизненного цикла исполнитель будет обязан не только поставить и установить оборудование, но и производить уход за ним – обслуживание, ремонт, обновление ПО, а также обучить врачей навыкам эксплуатации.
«Формат контракта жизненного цикла позволяет привлечь к участию непосредственных производителей, стимулирует повышение качества работ на всех стадиях проекта и минимизирует риски неисполнения договоров. В конкуренцию вступают реальные игроки рынка, которые производят оборудование, а не являются посредниками. Это позволит бюджетным учреждениям значительно сэкономить свои средства», - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
В 2019 году Москве удалось сэкономить порядка 43% по каждому лоту – было закуплено 42 ангиографа, 101 МРТ и 116 КТ. Первой, кто присоединился к столичным закупкам, стала Пермская область. Регион получил ангиограф с выгодой в 50%.
«Провести торги внутри края иногда бывает затруднительно, поэтому сначала у нас были опасения по участию в совместных закупках между регионами. Но первый опыт оказался успешным», - сказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что после проведения встречи в рамках Ассомблеи «Здоровая Москва» с представителями 30 регионов, многие из присутствующих заинтересовались сотрудничеством с Москвой и форматом КЖЦ.
«Сегодня в регионах работают в основном посредники, но контракты жизненного цикла исключают работу с ними. Заказчикам проще работать с производителем напрямую. Москва стоит на правильном пути. Преимуществ много: снижение цены, простой алгоритм, высокое качество и короткие сроки», – отметил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.
При этом, ранее правительство России также разрешило сделки по КЖЦ для «тяжелого» медицинского оборудования, микроскопов, стерилизаторов, дыхательных и наркозных препаратов.
Подать заявки регионы могут по специальной форме. Тоги пройдут по 223-ФЗ.
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