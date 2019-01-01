Москва оценила переход на систему электронных торгов по реализации имущества

Все торги по продаже государственного и муниципального имущества теперь проводятся только в электронном виде. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 июня 2019 года. Москва уже накопила положительный опыт проведения электронных аукционов, через которые реализует имущественные активы, и готова делиться опытом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Почти 2 тысячи объектов, находившихся в ведении столицы, реализовано с помощью электронных торгов с 2017 года. Среди них не только продажа имущества, но и аренда. При этом только за пять месяцев 2019 года через электронные торги было приобретено и сдано в аренду более 700 объектов», - констатировал Владимир Ефимов.

Переход на систему электронных аукционов повысил доверие предпринимателей и обычных граждан к реализации городского имущества, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В этом году на торгах по продаже наблюдается рост конкуренции – в среднем по 7 участников претендуют на лот. Год назад их количество было меньше и составляло 5 участников. Такому высокому спросу способствует информированность горожан и открытость городских торгов – информация обо всех доступных предложениях размещается во всех каналах коммуникации, а на инвестиционном портале города Москвы существует множество онлайн-сервисов для потенциальных приобретателей имущественных активов», - добавил Геннадий Дёгтев.

Такая функциональность позволила обеспечить доступ к городским торгам не только представителей бизнеса, но и частных лиц, которые без специальной подготовки с навыками обычного пользователя ПК участвуют и побеждают.

Инвестиционный портал города Москвы – это «одно окно» городских предложений для бизнеса и обычных граждан. Ежедневно ресурс пополняется новыми актуальными предложениями.

Сейчас на инвестиционном портале города Москвы доступно более тысячи предложений. Найти свое место для бизнеса или улучшить свое жилищное предложение можно по ссылке.

