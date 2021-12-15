Москва до конца года реализует на торгах еще 50 земельных участков

В январе-ноябре 2021 года Москва реализовала на торгах 111 земельных участков общей площадью около 43,5 гектаров.

До конца года планируется продать или сдать в аренду еще 50 лотов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за весь предыдущий год город передал инвесторам 139 участков, в позапрошлом году – 117.

Скоро на этих территориях появится свыше 500 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка, добавил заммэра.

Большая часть участков расположена в Новой Москве — здесь инвесторам передали 50 объектов.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в торгах на право заключения договора аренды земли под капитальное строительство приняло участие 180 человек или пять участников на лот. Конкуренция выросла в полтора раза по сравнению с прошлым и позапрошлым годом.

Ознакомиться с актуальными предложениями по продаже (аренде) земельных участков можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

