Москва до конца года реализует на торгах еще 50 земельных участков
В январе-ноябре 2021 года Москва реализовала на торгах 111 земельных участков общей площадью около 43,5 гектаров.
До конца года планируется продать или сдать в аренду еще 50 лотов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за весь предыдущий год город передал инвесторам 139 участков, в позапрошлом году – 117.
Скоро на этих территориях появится свыше 500 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка, добавил заммэра.
Большая часть участков расположена в Новой Москве — здесь инвесторам передали 50 объектов.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в торгах на право заключения договора аренды земли под капитальное строительство приняло участие 180 человек или пять участников на лот. Конкуренция выросла в полтора раза по сравнению с прошлым и позапрошлым годом.
Ознакомиться с актуальными предложениями по продаже (аренде) земельных участков можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».
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