18 сентября представители ГУП «Московский метрополитен» в рамках проекта «Биржа торгов» презентуют бизнес-сообществу закупку на восстановление асфальтового покрытия на территории столичных электродепо.

Встреча, организованная Департаментом города Москвы по конкурентной политике перед публикацией закупки, пройдет на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу Петровка, 15.

Как пояснил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев, на встрече с представителями заказчика потенциальные исполнители закупки смогут узнать о принципах формирования цены контракта, а также о требованиях к победителям.

«Пo четыре кoмпaнии в среднем претендуют нa учaстие в зaкупкaх пo ремoнту aсфaльтoбетoннoгo пoкрытия. В этoт рaз у них пoявится вoзмoжнoсть зaключить кoнтрaкт с крупным стoличным зaкaзчикoм – Мoскoвским метрoпoлитенoм», — отметил он.

Предполагается, что проведение закупки позволит обеспечить более долгий срок службы и повышенную безопасность сооружений московского метрополитена.

Начало встречи в 10:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

