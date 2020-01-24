Московский аукцион определит инвесторов для застройки шести транспортно-пересадочных узлов

Город ищет инвесторов для застройки шести транспортно-пересадочных узлов в Москве. По итогам открытых конкурсов новые объекты коммерческой недвижимости появятся в составе ТПУ «Лианозово 2», «Рязанская Терминал 1», «Кленовый бульвар», «Боровское шоссе 3», а также ТПУ «Юго-Восточная» и «Улица Дмитриевского». Выставленные на торги лоты представят 29 января в 10.00 на роуд-шоу «Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы». Организатор – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Место проведения: улица Охотный Ряд 2, 9 подъезд, 5 этаж ДЦ «МОСКВА» (пространство Meeting Point).

Для посещения мероприятия необходима регистрация по ссылке.



