Московский аукцион определит инвесторов для застройки шести транспортно-пересадочных узлов
Город ищет инвесторов для застройки шести транспортно-пересадочных узлов в Москве. По итогам открытых конкурсов новые объекты коммерческой недвижимости появятся в составе ТПУ «Лианозово 2», «Рязанская Терминал 1», «Кленовый бульвар», «Боровское шоссе 3», а также ТПУ «Юго-Восточная» и «Улица Дмитриевского». Выставленные на торги лоты представят 29 января в 10.00 на роуд-шоу «Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы». Организатор – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Место проведения: улица Охотный Ряд 2, 9 подъезд, 5 этаж ДЦ «МОСКВА» (пространство Meeting Point).
Для посещения мероприятия необходима регистрация по ссылке.
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