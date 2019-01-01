Московские школы получат новые музыкальные инструменты

Сотни инструментов русской народной и джазовой музыки поступят в московские школы искусств этой осенью. Всего же будет закуплено более 2000 различных музыкальных инструментов. Цифра прозвучала на публичном представлении закупок ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы». Оно состоялось в рамках проекта «Биржа торгов». Организатором встречи заказчика и поставщиков выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как сообщил его руководитель Геннадий Дёгтев, ссылаясь на конкурсную документацию процедуры, победители трех электронных конкурсов должны поставить в 36 московских школ музыки и искусств струнные, духовые и ударные инструменты.

«Учащиеся смогут играть на новых инструментах уже до конца ноября 2019 года. Подобные закупки уже проходили ранее. Как показывает анализ рынка, представители бизнеса этого сегмента активно сотрудничают с бюджетными учреждениями. Уже сейчас виден интерес участников к предстоящим конкурсам», - сказал Геннадий Дёгтев.

В ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» уточнили, что поставка музыкальных инструментов проходит в рамках проекта «Искусство – детям». Она предполагает комплексное обновление материально-технической базы культурно-образовательных учреждений, сообщил

Больше трети музыкальных инструментов, которые находятся в столичных школах искусств, были закуплены в советское время. И на сегодня их износ превышает 50 процентов.

«Именно поэтому закупки музоборудования проводятся уже не первый год. Перечень оснащения каждого учреждения меняется в зависимости от творческих задач, которые стоят перед ним», - сообщил представитель заказчика.

Советник отдела индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования Минпромторга Елена Родионова уточнила, что отечественная музыкальная продукция по отдельным позициям имеет ряд преимуществ перед мировыми аналогами.

«По данным Росстата и ФТС за 2018 год объем российского рынка музыкальных инструментов составил около 6 миллиардов рублей. На нем представлено 75 отечественных производителей, на долю которых приходится менее 10% объема рынка. Большинство российских предприятий достигают уровня адвалорной доли на территории нашей страны в 70-95%. При этом отечественная продукция по отдельным позициям имеет преимущество в цене до 50 процентов, а по техническим характеристикам конкурирует с мировыми аналогами», - уточнила Елена Родионова.

Она добавила, что в прошлом году объем закупок музыкальных инструментов составил более 1,3 миллиардов рублей для государственных и муниципальных нужд, что составляет менее 25 процентов объема российского рынка музыкальных инструментов.

Первая закупка предусматривает поставку музыкальных инструментов в 14 школ искусств. Начальная цена контракта – 120 миллионов рублей.

Согласно второй процедуре, оборудование для творчества получат 12 школ. Начальная цена – 122 миллиона рублей.

И третья презентованная на встрече закупка предполагает поставку музыкальных инструментов в 10 школ. Начальная цена – 134 миллиона рублей.

