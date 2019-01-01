В торгах за недвижимость могут принять участие московские предприниматели

Департамент по конкурентной политике выставил на продажу три объекта коммерческой недвижимости в Восточном административном округе.

Первый объект находится в районе «Соколиная гора» и представляет собой подвальное помещение, расположенное в жилом доме на первой линии по адресу: Медовый переулок, дом 8. Его площадь составляет 362,7 квадратных метров. Имеется более одного отдельного входа. Поблизости находится парк «Дружба». Путь от станции метро «Электрозаводская» займет не более пяти минут пешком. Стартовая стоимость лота – 19 миллионов рублей.

Второй лот имеет площадь 337 квадратных метров и находится на втором этаже нежилого здания в районе Перово. Адрес объекта: Перовская улица, дом 33А. Вблизи находится парк культуры и отдыха «Перовский». Ближайшая станция метро «Перово» находится в девяти минутах ходьбы. Начальная цена – 15,2 миллионов рублей.

Третий объект имеет адресный ориентир: улица Стромынка, дом 19, корпус 2. Лот представляет собой подвальное помещение площадью 340 квадратных метров. Рядом с объектом находится Парк культуры и отдыха «Сокольники». Путь до ближайшей станции метро «Преображенская площадь» – пять минут транспортной езды. Стартовая стоимость объекта – 9,6 миллионов рублей.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 10 и 17 июля 2019 года.

Торги пройдут 18 и 25 июля 2019 года.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».





