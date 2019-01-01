Московские предприниматели примут участие в торгах за недвижимость в ЦАО

Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы по продаже три коммерческих объекта в Центральном административном округе.

Первый объект располагается в Басманном районе по адресу: Лучников переулок, дом 4, строение 1. Подвальное помещение площадью 199 квадратных метров находится в жилом доме. Путь до ближайшей станции метро «Лубянка» займет не более пяти минут пешком. Неподалеку располагается Ильинский сквер. Стартовая стоимость лота – 14 миллионов рублей.

Второй объект располагается в Басманном районе по адресу: улица Макаренко, дом 8. Подвальное помещение площадью 249 квадратных метров находится в жилом доме и имеет отдельный вход. Расстояние до ближайшей станции метро «Чистые пруды» – 10 минут пешком. Начальная цена объекта – 19,7 миллионов рублей.

Третий объект находится Пресненском районе с адресным ориентиром: Большой Патриарший переулок, дом 10. Подвальное помещение площадью 57,5 квадратных метров находится в жилом доме. Удаленность от станции метро «Маяковская» составляет 15 минут пешей ходьбы. Объект находится напротив Патриаршего пруда. Стартовая стоимость лота – 4,6 миллионов рублей.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 10 июля 2019 года.

Аукционы по объектам состоятся 18 июля.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

