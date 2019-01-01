Мэрия Москвы и ТПП РФ заключили соглашение о портале поставщиков

Правительство Москвы и Торгово-промышленная палата (ТПП) России и в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере закупок товаров и услуг с использованием Автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков».

По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, соглашения знаменует новый этап развития портала поставщиков.

«Впервые соглашение о сотрудничестве при осуществлении электронных закупок через АИС «Портал поставщиков» подписано с негосударственной общественной организацией, представляющей интересы бизнеса со всей страны», - отметил он.

Чиновник отметил, что документ будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса, в том числе через повышение конкуренции.

«Эти задачи решает портал поставщиков. Он обеспечивает гарантированный доступ к системе закупок, способствует повышению конкуренции и повышает эконмическую эффективность рынка в целом. В настоящее время ресурс используют около 150 тысяч коммерческих организаций и самозанятых граждан. Уверен, что подписанное сегодня соглашение привлечет на портал поставщиков еще большее количество пользователей», - пояснил Ефимов.

В свою очередь президент ТПП РФ Сергей Катырин выразил уверенность, что соглашение будет стимулировать межрегиональное взаимодействие через использование потенциала 180 территориальных торгово-промышленных палат.

«Оно, безусловно, будет содействовать продвижению продукции региональных конкурентоспособных поставщиков на отраслевые рынки города Москвы», - подчеркнул Сергей Катырин.

Портал поставщиков создан правительством Москвы для автоматизации закупок малого объема. Он способствует повышению конкуренции среди поставщиков, помогает объективно оценить рынок предложений и проанализировать выполнение обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

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