«Мегафон» и Cinia Oy соединят оптической линией Токио и Хельсинки
Хельсинки и Токио соединит подводная высокоскоростная оптическая линия. Соглашение о строительстве подписали компании «МегаФон» и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy.
Отмечается, что новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана и станет уникальным маршрутом Европа-Азия с наилучшими показателями скорости передачи сигнала. На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объёма трафика, и ожидается рост транзита более чем на 200%. Тем не менее, до сих пор в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.
«”МегаФон” рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы компании как лидера цифровых возможностей — в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока», — заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
Добавим, финская компания Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. МегаФон, в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптиковолоконных сетей на территории России и сопредельных государств – общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тысяч километров.
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