Лидер группы «Нейромонах Феофан» Олег Степанов побывал на НАШЕм Радио

НАШЕ Радио поздравляет группу «Нейромонах Феофан» с 10-летием! А в эфире утреннего шоу «Подъёмники» побывал лидер древнерусской драм-н-бэйс группы Олег Степанов.

13 декабря у коллектива состоится юбилейный концерт в Санкт-Петербурге на площадке A2 Green Concept и 15 декабря - в Москве на Adrenalin stadium. Примечательно, что за год группа выпустила 4 мини-альбома - «Тропа», «Замиренье», «Сияние» и «Ивушка».

Впрочем, услышать любимых музыкантов можно будет уже этим летом на «Главном приключении года» в Большом Завидове: «На «НАШЕСТВИИ» на новой сцене «Ультра» у нас будет свой светорежиссер, выставим софиты по нашему замыслу, готовим также оригинальный видеоконтент», - прокомментировал Олег Степанов.

«Подъёмники» поделились с лидером «Нейромонах Феофан» наблюдениями о том, что на концертах Олег традиционно скрывает лицо под капюшоном, оберегает его от случайных фото за пределами сцены: «Изначально когда в 2009 году зарождался проект, была идея на балалайке металл играть. Тогда я ее приобрел за 200 р. И меня всегда привлекали истории из мира фэнтези - колдуны, волшебники, нелюдимые отшельники. В принципе мой образ и есть воплощение тех мыслей, которые мне тогда нравились», - подчеркнул фронтмен группы.

К слову, музыкант отметил особенность коллектива: «Мы , наверное, отличаемся от остальных музыкантов тем, что сами стараемся все делать, что касается вопросов шоу. У нас почти все уже изучено и охвачено, кроме вот синхронизации на сцене. Осталось это подтянуть. Но на «НАШЕСТВИИ» будет самый проработанный по всем фронтам концерт», - добавил он.

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