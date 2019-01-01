Конно-спортивные поля столицы отремонтирует победитель аукциона

О возможностях участия в закупочных процедурах по ремонту полей для занятия конными видами спорта и устройству ограждений на территории спортивной школы «Битца» расскажут на публичном представлении закупок в рамках проекта «Биржа торгов».

Мероприятие пройдет 9 июля на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

Организатором встречи с представителем заказчика и поставщиками выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Принять участие в представлении закупок могут все желающие по предварительной регистрации на сайте.

Публичное обсуждение позволяет сделать закупочную процедуру более открытой и привлечь к участию в ней большее количество предпринимателей, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.﻿

«Ежедневно город объявляет множество закупок. Именно поэтому особенно важно показывать, что доступ к ним открыт для всех желающих - будь то потенциальный участник или неравнодушный житель столицы. В проведении прозрачных и, главное, конкурентных процедур заинтересованы не только предприниматели, но и сами заказчики», - отметил Геннадий Дёгтев.



Победителю предстоит в течение 90 дней отремонтировать свыше 20 тысяч квадратных метров поля для проведения конных занятий и обустроить 400 метров ограждений. Работы будут проводиться на территории ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, расположенного по адресу: Балаклавский проспект, владение 33.

По словам руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Кондаранцева, потребность в этой закупке назревала давно.

«Ремонтные работы на территории ГБУ «СШ «Битца» плановые, направлены на обновление и улучшение тренировочной базы школы. Основной целью их проведения, прежде всего, является соответствие высоким нормативам безопасности вида спорта. Обновление плоскостных сооружений застрахует и наездников и лошадей от непредвиденных травмоопасных ситуаций во время занятий и позволит качественно готовиться к соревнованиям любого уровня. И в целом на территории ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта выстраивается комфортная и безопасная инфраструктура для занятий конным спортом всех желающих», - сказал Алексей Кондаранцев.

Публичное представление закупки пройдет 9 июля 2019 года по адресу: Петровка, 15 (зал Московской торгово-промышленной палаты). Начало в 10:00.

