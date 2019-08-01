Конкурсные процедуры сэкономили Москве 4,5 млрд рублей бюджета

Конкурсные процедуры на выбор подрядчика строительства и поставщиков оборудования проводит компания «Мосинжпроект». Таким образом, по словам гендиректора компании Марса Газизуллина, за 2018 год было сэкономлено городу около 4,5 миллиардов рублей.

Он отметил, что результатом 390 конкурсных процедур в прошедшем году стала разница между начальной максимальной ценой контракта и фактической стоимостью заключаемого договора, которая позволила сэкономить городу средства.

С начала текущего года было проведено 142 тендера, добавил Газизуллин, что позволило сэкономить около 450 миллионов рублей, только за прошедшие полгода.

Напомним, что АО «Мосинжпроект» — инжиниринговая компания полного цикла, специализирующаяся на проектах развития транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций. В том числе, благодаря усилиям «Мосинжпроекта» в Москве реализуются такие важные городские программы, как строительство метро, дорог и транспортно-пересадочных узлов. Среди примеров успешной реализации проектов гражданского строительства реконструкция главного стадиона Чемпионата мира по футболу - 2018 «Лужники», строительство парка «Зарядье» и другие.

