Компаниям предложили поучаствовать в публичном представлении госзакупок в Москве

В среду, 7 августа, на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу Петровка, 15, состоится публичное представление закупок с участием столичных заказчиков и бизнес-сообщества. Организовало мероприятие Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В ходе мероприятия участники смогут ознакомиться с тремя процедурами, две из которых - капитальный ремонт помещений медучерждения и культурного центра, еще одна - капремонт объекта культурного наследия.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, целью публичного представления является увеличение присутствия бизнеса на рынке закупок.

Он отметил, что на сегодняшний день в закупках на выполнение капремонта помещений участвуют пять компаний. По словам Дёгтева, рынок ремонтных услуг сейчас устойчив, и в этой связи важно обеспечить участие добросовестных компаний в городских закупках подобного плана.

Участие в мероприятии с участием представителей заказчиков и бизнеса бесплатное и доступно по предварительной регистрации на сайте.

