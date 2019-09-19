Каток на ВДНХ подготовят к новому сезону

Главный каток страны на ВДНХ с искусственным льдом площадью больше 19 тысяч квадратных метров обустроят к концу ноября. Работы проведет победитель электронного конкурса, основные требования к исполнителю были озвучены в ходе представления закупочной процедуры в рамках «Биржи торгов».

Вместе с катком общая инфраструктура объекта охватит более 68 тысяч квадратных метров. Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, каток с искусственным льдом на ВДНХ - одно из самых популярных мест в зимней Москве, поэтому важно создать там комфортные условия для людей.

Победителю конкурса предстоит, помимо наращивания льда, установить павильоны, ограждение катка, пешеходный мост, скамейки отдыха для посетителей. Гостей будут ждать теплые раздевалки, прокат коньков и уютные кафе, где можно будет отдохнуть и согреться.

В свою очередь генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров отметил, что в юбилейном сезоне завершены работы по реставрации и благоустройству Центральной аллеи. Сам каток займет пространство от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие» между отреставрированными фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Ожидается, что в течение сезона его посетят более миллиона москвичей и гостей столицы.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 247,3 млн рублей. Каток откроется 22 ноября 2019 года и будет работать до 1 марта 2020 года. Закупка будет опубликована в ближайшее время.

