Инвестиции по-крупному: коммерсантам расскажут, как купить коммерческие площади на аукционах в Москве

Около 20 крупных объектов недвижимости в Москве, подходящие под разные инвестиционные проекты, выставлены на городские аукционы. Подробно о технико-экономических характеристиках лотов расскажут на презентации «Инвестиции по-крупному» 4 июня.

Встреча пройдет в лофт-пространстве «Министерство» по адресу: Столешников переулок, 6 строение 3. Начало в 10:00.

Перед собравшимися выступят представители хозяйствующих субъектов, эксперты рынка коммерческой недвижимости, а также представитель организатора аукционов - Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Участникам роуд-шоу расскажут о крупных объектах – от отдельно стоящих зданий до комплекса зданий, расположенных в разных районах Москвы.

Среди предложений: здания бывших АТС (со своей парковкой, свободной планировкой, расположенные вблизи станций метро) площадью от 3,5 тысяч квадратных метров. Также на приеме заявок административное здание площадью более 5,6 тысяч квадратных метров, расположенное в районе Внуково вблизи аэропорта. Помимо этого на аукцион выставлен комплекс зданий под торговый центр площадью 8 тысяч квадратных метров в районе Марьино.

Более полная информация о каждом из объектов, которые будут представлены на презентации, размещена на сайте встречи.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

