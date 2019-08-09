Индийские предприниматели заинтересовались опытом Москвы
Российская столица располагает богатой практикой организации работы транспорта. Об этом НСН заявил президент МТПП Владимир Платонов. На встрече с индийской делегацией, которая состоялась на площадке Московской ТПП, гостям представили новые проекты МТПП, в том числе электронную торговую площадку «Бизнес-маркет». Владимир Платонов рассказал предпринимателям из Индии о том, как развивалась в столице отрасль такси, особо отметив роль в этом процесс Гильдии такси МТПП.
«Сейчас в столице проходит 7 Международный евразийский форум такси, нам есть что показать и рассказать как гостям из регионов, так и из-за рубежа», - отметил Платонов.
Президент ТПП Бхарат города Калькутты господин Ситарам Шарма пригласил московских коллег приехать в Индию и помочь наладить ситуацию в сфере такси.
ТПП Бхарат является одной из старейших торговых палат Индии, она была создана в 1900 году и объединяет большинство крупнейших предприятий экспортеров и импортеров. Московская торгово-промышленная палата подписала соглашение о сотрудничестве с ТПП Бхарат Калькутта, Индия.
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