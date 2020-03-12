Гостиницу у аэропорта «Внуково» построит индивидуальный предприниматель
Поблизости от аэропорта «Внуково» в течение трёх лет будет построена гостиница категорией в две или три звезды. Об этом сообщил индивидуальный предприниматель, выигравший торги за аренду земельного участка под отель.
Аукцион провел столичный Департамент по конкурентной политике. По словам главы Департамента Ивана Щербакова, на право строительства отеля претендовали два участника. В ходе аукциона итоговая цена выросла втрое – до 10,5 миллиона рублей.
Площадь будущего отеля на Карьерной улице составит более пяти тысяч квадратных метров. По условиям договора аренды, победитель аукциона должен будет ввести отель в эксплуатацию за три года и два месяца.
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