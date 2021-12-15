Гараж на Чистых прудах продадут с аукциона
Стали известны условия открытого электронного аукциона о продаже нежилого здания в Центральном округе Москвы.
Это гараж, который находится в пешей доступности от метро «Чистые пруды» внутри квартала на Чистопрудном бульваре, дом 12, строение 10.
Его общая площадь - 27 кв.м., начальная цена 3 млн 795 тыс. рублей.
Приём заявок на участие в аукционе - до 7 февраля 2022 года.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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