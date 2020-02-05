«Галс-Девелопмент» нашел арендатора в бизнес-парк «Искра»
Компания «Галс-Девелопмент» заключила договор долгосрочной аренды с оператором коворкингов CEO Spaces в Бизнес-парке «Искра» (Ленинградский проспект, д. 35, стр.1). Общая площадь арендуемых помещений составляет 17 669 кв. м. Открытие коворкинга на 3 тысячи рабочих мест состоится в третьем квартале текущего года. Отмечается, что по итогам четвертого квартала 2019-го сделка стала крупнейшей на рынке коворкингов.
Офисное здание «Искра» входит в состав многофункционального комплекса «Искра-Парк», возведённого по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Общая площадь проекта составляет 70 000 кв. м. Арендаторам предлагаются коммерческие помещения наиболее востребованных метражей – от 3 000 до 5 000 кв. м с открытыми планировочными решениями и высокими потолками. Все помещения предназначены для размещения основного персонала крупных компаний и организации представительских офисов.
Как отметила директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур, бизнес-парк «Искра» является практически единственным предложением столь высокого уровня в данной локации, и спрос со стороны потенциальных арендаторов остается высоким.
«Мы уверены, что открытие крупного коворкинга в «Искре» будет способствовать комфортной деловой активности района», – заключила Мазур.
Отмечается, что многофункциональный комплекс «Искра-Парк» находится в престижном деловом районе Москвы – в десяти минутах от центра города, площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. Эта локация обеспечивает удобный и быстрый выезд на Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, откуда можно добраться в аэропорт «Шереметьево». Кроме того, в пешей доступности от комплекса находятся станции метро «Динамо» и «Петровский парк». «Искра-Парк» также включает в себя корпус на 772 апартамента бизнес-класса площадью от 40 до 129 кв. м.
В портфеле компании «Галс-Девелопмент» представлено свыше 800 тысяч кв. м коммерческой недвижимости: торгово-развлекательный комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке», БЦ «Даниловский форт», БЦ SkyLight, МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-Сити», деловой квартал «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге и др. www.hals-development.ru
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