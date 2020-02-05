«Галс-Девелопмент» нашел арендатора в бизнес-парк «Искра»

Компания «Галс-Девелопмент» заключила договор долгосрочной аренды с оператором коворкингов CEO Spaces в Бизнес-парке «Искра» (Ленинградский проспект, д. 35, стр.1). Общая площадь арендуемых помещений составляет 17 669 кв. м. Открытие коворкинга на 3 тысячи рабочих мест состоится в третьем квартале текущего года. Отмечается, что по итогам четвертого квартала 2019-го сделка стала крупнейшей на рынке коворкингов.

Офисное здание «Искра» входит в состав многофункционального комплекса «Искра-Парк», возведённого по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Общая площадь проекта составляет 70 000 кв. м. Арендаторам предлагаются коммерческие помещения наиболее востребованных метражей – от 3 000 до 5 000 кв. м с открытыми планировочными решениями и высокими потолками. Все помещения предназначены для размещения основного персонала крупных компаний и организации представительских офисов.