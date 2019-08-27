Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» всколыхнёт Москву в дни празднования 872-летия

Грандиозный подарок подготовила радиостанция «НАШЕ Радио» к 872-летию Москвы. Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» вновь порадует гостей Дня города в центре столицы качественной музыкальной программой. Рок-марафон на проспекте Академика Сахарова продлится два дня - 7 и 8 сентября, и подарит всем незабываемые эмоции и впечатления на весь год.

На сцену с главными хитами выйдут участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ», чтобы взбодрить всех затосковавших по жаркому лету и «Главному приключению года». Вячеслав Бутусов, ЧАЙФ, Пилот, 25/17, Ленинград, ДДТ – лишь немногие легендарные исполнители из обширной программы «НАШИХ В ГОРОДЕ», где также будут представлены яркие, актуальные группы современной сцены. Вход – свободный!.

С полной программой и расписание фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Nashe.ru. Следите также за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции! «НАШИ В ГОРОДЕ» - легендарный фестиваль «НАШЕго Радио», начинавшийся в Санкт-Петербурге. Вот уже 17 лет он остается флагманом фестивальной жизни двух столиц. Год назад фестиваль впервые сменил место проведения: в связи с 20-летием «НАШЕго Радио» «НАШИ В ГОРОДЕ» отгремели в Москве у стен Кремля.

