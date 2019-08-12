«Документы в порядке» пришли на помощь бизнесменам

Уникальный пилотный проект «Документы в порядке», стартовавший в июле в рамках Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), делает свои первые шаги. Программа направлена на всестороннюю правовую помощь предпринимателям, особенно новичкам.

В частности, проведена первая рассылка, включившая в себя инструкции и памятки по трем разделам: налогообложение и налоговый учет, кадровое делопроизводство и общие вопросы хозяйственной деятельности. Участвующие в проекте юристы ведут базовую подготовку унифицированных, документов, которые необходимы всем предпринимателям.

Представитель Гильдии Надежда Платонова отметила, что начинающий предприниматель не всегда является специалистом в юриспруденции, разбирается в налоговом учете, а также в состоянии вести кадровый учет и запомнить всю нюансы действующего законодательства.

«Основное, что мы ожидаем - это, конечно, активную работу с гильдиями. Никто, как гильдии не обладает той нужной для нас информацией, именно о специфике работы их компаний. И тогда мы сможем активно взаимодействовать с ними, получать от них вопросы – заявки, и по ним готовить документы», - заявила она.

Также отмечается, что юристы готовят письма от имени палаты в уполномоченные органы с просьбой разъяснить те или иные положения. Иногда нововведения бывают непонятны даже специалистам. В этой связи первыми информацию о своих инструкциях получат подписчики проекта «Документы в порядке».

Подчеркивается, что членов Московской торгово-промышленной палаты рассылка в рамках проекта «Документы в порядке» производится абсолютно бесплатно.

