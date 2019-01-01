Челябинским предпринимателям представили технические возможности Портала поставщиков

Портал поставщиков поможет Челябинской области упростить работу участников рынка закупок и увеличить присутствие представителей малого предпринимательства на нем, считает исполняющий обязанности начальника Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.

«На сегодняшний день Портал поставщиков – одна из лучших закупочных практик, существующих в России. Преимущества работы в системе для заказчиков заключаются в сокращении бумажного документооборота, привлечении большего числа поставщиков и рациональной экономии бюджетных средств. В свою очередь, челябинские представители малого бизнеса получат возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках области и выходить на межрегиональные рынки сбыта», – уточнил Дмитрий Агеев.

Портал поставщиков создаёт новое цифровое экономическое пространство, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Удобный и понятный функционал портала, а также прозрачные механизмы участия в закупках позволят челябинским заказчикам и предпринимателям перейти на электронный процесс контрактования и обеспечить рост конкуренции в регионе. Кроме того, вся работа участников рынка закупок на портале поставщиков ведется на безвозмездной основе. В настоящее время на портале поставщиков зарегистрированы около 700 предпринимателей Челябинской области», – сказал Геннадий Дёгтев.

Напомним, в апреле 2019 года Правительство Москвы и Главное контрольное управление Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков».

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

За 2018 год расширилась аудитория Портала поставщиков – с 80 тысяч организаций в 2017 году до 140 тысяч пользователей в 2018 году. Ежедневно на портале регистрируются около 200 новых поставщиков.

На Портале поставщиков зарегистрированы более 153 тысяч поставщиков из всех регионов России, причем более 90 процентов из них – представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное контрактование; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.

