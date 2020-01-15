Басманная полицейская часть выставлена на аукцион по ставке «рубль за квадратный метр»

Столичным предпринимателям предлагают арендовать здание бывшей Басманной полицейской части по льготной ставке «рубль за квадратный метр». Организатором торгов выступит департамент Москвы по конкурентной политике.

Объект аренды, в состав которого входят площади с цокольного по четвертый этаж, находится по адресу Новая Басманная, 29. Начальный размер годовой арендной платы составляет почти 45 миллионов рублей.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что историческая недвижимость – наиболее востребованные активы на городских аукционах. В прошлом году на аренду подобных лотов претендовали свыше 200 участников. А суть программы заключается в том, чтобы привлечь внимание инвесторов к реставрации знаковых памятников архитектуры Москвы.

