Более двух тысяч машино-мест обустроят победители электронных аукционов

Предстоящие закупки ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» по обустройству свыше двух тысяч машино-мест на плоскостных парковках представили на публичных слушаниях.

Организатором мероприятия с участием представителя контрактной службы заказчика и поставщиками выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

В ближайшее время будут опубликованы две закупочные процедуры, предусматривающие обустройство парковочных мест в шести округах Москвы, говорит руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Плоскостные парковки, на которых будут проведены работы, располагаются по 19 адресам на территории ЦАО, ЮВАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО и ЮАО. Общая площадь земельных участков, которыми предстоит заняться победителям, превышает 68 тысяч квадратных метров», — рассказал Дёгтев.

На исполнение всех обязательств победителю отводится 120 дней с момента заключения контракта. При этом закупка предусматривает поэтапное выполнение всех работ: 9 этапов для первой закупки и 10 этапов для второй.

Организация комфортного парковочного пространства становится первоочередной задачей в условиях большого мегаполиса, говорит начальник контрактной службы ГКУ «АМПП» Александр Комков.

«Закупочные процедуры предусматривают обустройство суммарно свыше двух тысяч машино-мест на плоскостных парковках. 237 из них – машино-места, выделенные для размещения автомобилей маломобильных групп граждан», — отметил Комков.

Он добавил, что условия контракта включают в себя комплексное выполнение всех работ на плоскостных парковках, включая демонтаж, установку малых архитектурных форм и проведение пуско-наладочных работ. Начальная цена закупки на выполнение работ по обустройству плоскостных парковок ГКУ «АМПП» в ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО составляет 158 миллионов рублей. Начальная цена закупки на выполнение работ по обустройству плоскостных парковок ГКУ «АМПП» в ЗАО, СЗАО, ЮВАО и ЦАО составляет 100 миллионов рублей.

