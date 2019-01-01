Бизнес проявил интерес к проектам по озеленению столицы

По итогам первого полугодия 2019 года увеличилось количество компаний, желающих принять участие в аукционах на право осуществлять уход за зелеными насаждениями в Москве.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале поставщиков, оператором которого является департамент города Москвы по конкурентной политике.

«Количество участников закупок на оказание услуг по уходу за городскими растениями увеличилось с 3 до 5 компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные подтверждают возросший интерес профильных компаний к работам по озеленению столицы», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Всего за полгода было заключено 900 контрактов. Вице-мэр подчеркнул, что прозрачная процедура участия в торгах на Портале поставщиков также является одной из причин повышения доверия бизнеса.

Город нуждается в различных услугах по уходу за уличными растениями, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В течение 2019 года столичные заказчики активно заключали контракты на высадку или пересадку деревьев, кустарников, обустройство цветников, а также на закупку садовой техники и оказание услуг по учету состояния зеленых насаждений», — отметил Геннадий Дёгтев.

Рост интереса города к защите природы проявляется в увеличении закупок по инвентаризации зеленых насаждений, говорит амбассадор портала поставщиков, начальник договорного отдела ООО «Аракс» Ольга Широкова.

«Занимаясь учетом зеленых насаждений с 2012 года, мы видим, что интерес города к этой теме начал планомерно возрастать с 2014 года. Именно в это время стало уделяться особое внимание паспортам благоустройства территорий школ, детских садов, поликлиник. Еще через два года появилась акция «Миллион деревьев», благодаря которой на территориях столичных госучреждений стали появляться новые деревья и кустарники. Вовремя проведенный учет зеленых насаждений позволял понять их общее состояние, выявить аварийные и сухие деревья. Интерес бизнеса к таким закупкам также высок: порядка 5-6 компаний конкурируют в среднем на рынке», — добавляет Ольга Широкова.

Ознакомиться со всеми городскими предложениями можно на портале поставщиков.

