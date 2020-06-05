Бесплатный вебинар о закупках по 44-ФЗ будет доступен онлайн
Департамент по конкурентной политике Москвы при участии АО «Единая электронная торговая площадка» организует вебинар о закупках по 44-ФЗ.
В ходе онлайн-встречи эксперты расскажут про практику взаимодействия заказчиков и поставщиков в рамках 44-ФЗ,поделятся опытом продвижения своих товаров и услуг на рынке закупок, а также помогут актуализировать знания о работе поставщика и ответят на интересующие вопросы.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, вебинар будет полезным как для предпринимателей, уже работающих на рынке государственных закупок, так и для тех, кто только планирует расширить свой портфель заказов, благодаря сотрудничеству с городскими заказчиками.
«Контрактная сфера - одна из самых восприимчивых к изменениям. Чтобы эффективно участвовать в закупках, бизнесу приходится оперативно реагировать на требования рынка и отслеживать происходящие нововведения. Предстоящее мероприятие поможет предпринимателям разобраться в работе по 44-ФЗ и понять тонкости контрактного законодательства», - сообщил руководитель ведомства.
Организаторами мероприятия выступят Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с АО «Единая электронная торговая площадка».
Бесплатный вебинар пройдет 11 июня 2020 года, начало в 11:00. Бесплатная регистрация доступна по ссылке.
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