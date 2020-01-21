76 коммерческих помещений было продано на столичных аукционах в прошлом году

76 коммерческих помещений площадью менее 50 квадратных метров продано через городские аукционы в минувшем году. Больше всего их реализовано в Центральном административном округе – 14 нежилых помещений.

В тройку лидеров также вошли юг и восток столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Организатором торгов выступил городской Департамент по конкурентной политике.

Всего в аукционах за помещения небольшой площади приняли участие 622 претендента, средняя конкуренция превысила 8 участников на лот, уточнил глава Департамента Геннадий Дёгтев. Все доступные на сегодня предложения можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы.

