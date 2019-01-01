6 проектов «Донстроя» будут реализованы без эскроу-счетов

«Донстрой» первым из столичных застройщиков отчитался о подготовке к 1 июля 2019 года, когда вступают в силу изменения законодательства о долевом строительстве и вводятся механизмы проектного финансирования и эскроу-счетов.

Компания сообщила, что шесть ее проектов получили в Москомстройинвесте заключение о соответствии критериям готовности (ЗОСК). Это означает, что их реализация может продолжаться по старым правилам, без использования эскроу-счетов. Речь идет о проектах в высокой стадии готовности с большим объемом проданных площадей, а также объектами социальной инфраструктуры. Это «Сердце Столицы» (вторая очередь строительства, корпуса 6 и 7); «Символ», очередь 1А (квартал «Достоинство», корпуса 7-9); «Символ», очередь 1Б (квартал «Свобода», корпуса 1 и 3); Freedom;«Жизнь на Плющихе»; «Дом на Тишинке».

Общая площадь этих объектов составляет около 610 тысяч кв.м.

Генеральный директор АО «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина отметила, что за прошедший год бизнес-процессы компании были полностью адаптированы к механизмам проектного финансирования: «Мы уверены, что переход на новые правила пройдет без каких-либо стрессов как для компании, так и для наших клиентов. Тем не менее, возможность реализации по «старой схеме» шести проектов, составляющих 60% от текущего объема строительства компании, позволит нам осуществить этот переход максимально плавно и системно. Для наших покупателей это также означает сохранение доступной стоимости нашего продукта: любая корректировка цен по данным проектам будет связана исключительно со строительной готовностью и темпами продаж, а не с изменением механики финансирования проекта».

Добавим, через механизм эскроу-счетов с 1 июля будут реализовываться вторая очередь проекта «Символ» (квартал «Смелость»), ЖК Fresh и объекты, входящие в новый квартал компании в Раменках – «Огни», «Событие» и «Река». Общая площадь текущего строительства по этим проектам – около 403 тысяч кв.м.

Напомним, что возможность реализации проектов после 1 июля 2019 года без открытия эскроу-счетов определяется контролирующим органом по итогам аудита строительной и финансовой готовности проекта, а также объема реализованной недвижимости.

Согласно утвержденным Правительством РФ критериям, для получения ЗОСК степень готовности объектов должна составлять не менее 30%, а общая площадь проданной по ДДУ недвижимости – не менее 10% от общего объема.

Если в рамках реализации проекта предусмотрено строительство социальных объектов, степень готовности может быть снижена до 15%.

