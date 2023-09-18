Звезда «Холопа» Бикович признался, что готовится стать отцом

Сербский и российский актер Милош Бикович, наиболее известный по ролям в фильмах «Холоп» и «Лед», рассказал подписчикам своих соцсетей, что скоро впервые станет отцом.

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Он опубликовал фотографию со своей возлюбленной Иваной Малич, а в подписи к ней сообщил важную новость на сербском и русском языках. Актер рассказал, что сообщить новость его вынудили папарацци, которые «преследовали» пару последние несколько дней.

Ранее, 24 февраля 2021 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство Биковича, передает «Радиоточка НСН».


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Фото: Instagram/bikovic
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