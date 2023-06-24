Зюганов обратился к бойцам «Вагнера»

«Вы честно выполняли свой долг. Вы храбро сражались на передовой. Вы все сделали для того, чтобы остановить это нашествие англосаксов, которое сегодня обрушилось на нашу землю. Поэтому не участвуйте ни в каких провокациях. [...] Все, кто ошибся, пусть прекратят свой поход. Те, кто заблудился, имеют полное право на реабилитацию и прощение. Но те, кто подстрекает и продолжает дальше эту операцию, понимают, что они выступают как враги и недруги нашей державы, и способствуют натовцам и американцам душить нашу страну в это сложное и ответственное время», - заявил Зюганов.

Ранее вечером Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным.

