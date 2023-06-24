Зюганов обратился к бойцам «Вагнера»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к бойцам ЧВК «Вагнер». Видеообращение политика опубликовано в его официальном Telegram-канале.

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«Вы честно выполняли свой долг. Вы храбро сражались на передовой. Вы все сделали для того, чтобы остановить это нашествие англосаксов, которое сегодня обрушилось на нашу землю. Поэтому не участвуйте ни в каких провокациях. [...] Все, кто ошибся, пусть прекратят свой поход. Те, кто заблудился, имеют полное право на реабилитацию и прощение. Но те, кто подстрекает и продолжает дальше эту операцию, понимают, что они выступают как враги и недруги нашей державы, и способствуют натовцам и американцам душить нашу страну в это сложное и ответственное время», - заявил Зюганов.

Ранее вечером Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Геннадий ЗюгановКПРФ

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