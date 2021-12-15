Злоумышленники стали представляться полицией для получения личных данных

Мошенники начали представляться сотрудниками полиции с целью получения персональных данных. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Злоумышленники звонят и говорят о том, что на гражданина заведено уголовное дело за неуплату кредита. После мошенники просят перейти по ссылкам или набрать номер «службы поддержки», которые они присылают в SMS-сообщении.

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Как рассказал руководитель проекта народного фронта «За права заемщиков» Евгений Лазарев, потому что думают, что звонят на горячую линию. Он предупредил, что лучше самому позвонить в банк и узнать статус кредита.

Ранее МВД назвало самые распространенные схемы мошенничества за 2021 год. Чаще всего в этом году злоумышленники представлялись сотрудниками банка и просили назвать CVC2-код карты.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Мошенники
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