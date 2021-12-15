Злоумышленники стали представляться полицией для получения личных данных

Как рассказал руководитель проекта народного фронта «За права заемщиков» Евгений Лазарев, потому что думают, что звонят на горячую линию. Он предупредил, что лучше самому позвонить в банк и узнать статус кредита.

Ранее МВД назвало самые распространенные схемы мошенничества за 2021 год. Чаще всего в этом году злоумышленники представлялись сотрудниками банка и просили назвать CVC2-код карты.

