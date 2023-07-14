Журналиста Шаиняна внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил российского журналиста и блогера Карена Шаиняна (признан иноагентом) в список террористов и экстремистов.

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В базе данных указаны его дата и город рождения.

Шаинян пополнил список иноагентов в апреле 2022 года. Кроме него, тогда были также признаны Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман и карикатурист Сергей Елкин.

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ФОТО: РИА Новости
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