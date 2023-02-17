Минюст признал иноагентом журналиста Андрея Лошака

Реестр также пополнили публицист Андрей Зубов и НПО "Школа свободной мысли".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке со стороны ЕС российских СМИ-иногентов.

В начале декабря Министерство юстиции опубликовало единый реестр иностранных агентов. В него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.

Тогда же замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах. Он сообщил, что в большинстве случаев сведения о нарушениях получены из «открытых источников».

