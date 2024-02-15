Журналист Карлсон: продукты в России дешевле, чем в США
Американский журналист Такер Карлсон в своих соцсетях заявил, что в России продукты дешевле, чем в США.
По его словам, во время визита в Москву, он с командой посетил супермаркет, в котором собрали в тележке недельный запас продуктов для семьи из четырёх человек. Не глядя на ценники.
«Мы гадали, сколько все это будет стоить... вышло 104 американских доллара (почти 9,5 тысяч рублей - прим. НСН). В США мы заплатили бы в четыре раза больше» - рассказал он.
Ранее в Росстате заявили, что после снижения в начале года цены на куриные яйца вновь пошли вверх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru