Журналист Карлсон: продукты в России дешевле, чем в США

По его словам, во время визита в Москву, он с командой посетил супермаркет, в котором собрали в тележке недельный запас продуктов для семьи из четырёх человек. Не глядя на ценники.

«Мы гадали, сколько все это будет стоить... вышло 104 американских доллара (почти 9,5 тысяч рублей - прим. НСН). В США мы заплатили бы в четыре раза больше» - рассказал он.

Ранее в Росстате заявили, что после снижения в начале года цены на куриные яйца вновь пошли вверх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

