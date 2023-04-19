Жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам больше 13 млн рублей

В Нижнем Новгороде женщина перевела телефонным злоумышленникам больше 13 млн рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на НИА «Нижний Новгород».

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По данным правоохранительных органов, мошенники позвонили 58-летней местной жительнице и сообщили, что неизвестные якобы пытаются взять кредиты в банках на ее имя. Неизвестные сумели убедить женщину взять два кредита на 4,8 млн рублей, а после передать им личные накопления в размере 102 тыс. долларов. В общей сложности пострадавшая лишилась 13,2 млн рублей. Полицейские расследуют уголовное дело.

Ранее мошенники обманом выманили у 83-летней подмосковной пенсионерки 4,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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