Жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам больше 13 млн рублей
В Нижнем Новгороде женщина перевела телефонным злоумышленникам больше 13 млн рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на НИА «Нижний Новгород».
По данным правоохранительных органов, мошенники позвонили 58-летней местной жительнице и сообщили, что неизвестные якобы пытаются взять кредиты в банках на ее имя. Неизвестные сумели убедить женщину взять два кредита на 4,8 млн рублей, а после передать им личные накопления в размере 102 тыс. долларов. В общей сложности пострадавшая лишилась 13,2 млн рублей. Полицейские расследуют уголовное дело.
Ранее мошенники обманом выманили у 83-летней подмосковной пенсионерки 4,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru