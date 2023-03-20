Жительница Мариуполя сообщила о поступающих ее семье угрозах после встречи с Путиным
Встретившаяся с президентом Владимиром Путиным жительница Мариуполя рассказала о поступающих ей и ее семье угрозах от неизвестных. Об этом женщина сообщила в эфире «Соловьев Live».
По ее словам, злоумышленники звонят ей и присылают смс-сообщения. В них содержатся угрозы расправы с женщиной и ее семьей.
Местная жительница уточнила, что ее данные попали на один из украинских ресурсов. Администраторы портала обвинили ее семью в мародерстве.
Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства о восстановлении города и строительстве социальных объектов.
Визитом в Мариуполь российский лидер оставил Западу скрытые послания, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что глава государства посетил зал местной филармонии, где планируется провести трибунал над украинскими военными преступниками, пишет НСН.
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