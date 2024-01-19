Жители Севастополя остались без воды
19 января 202414:20
Севастопольцы остались без воды из-за подтопления гидроузлов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
В один из гидроузлов стала поступать грязная вода. Возобновить подачу воды в городе планируется вернуть в шесть часов вечера по местному времени.
Уроки в местных школах отменены из-за паводков, детские сады продолжают работу в обычном режиме.
Накануне несколько крымских городов остались без света из-за аварийного отключения энергосистемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru