Жители Пушкино жалуются на тошноту из-за запаха газа в городе
В городском округе Пушкино жители жалуются на головокружение, тошноту и неприятный запах, похожий на газ.
По мнению горожан, загрязнение воздуха происходит по вине завода по производству пластиковых изделий «Дельфин Групп». В Минэкологии Московской области уточнили, что администрация Пушкино уже уведомлена о ситуации, но завод подлежит федеральному надзору.
«Росприроднадзор ими уже занимается», – рассказали «Радио 1» в Минэкологии области.
Ранее на неприятный запах газа жаловались жители Набережных Челнов.
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