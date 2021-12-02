Жители Пушкино жалуются на тошноту из-за запаха газа в городе

По мнению горожан, загрязнение воздуха происходит по вине завода по производству пластиковых изделий «Дельфин Групп». В Минэкологии Московской области уточнили, что администрация Пушкино уже уведомлена о ситуации, но завод подлежит федеральному надзору.

«Росприроднадзор ими уже занимается», – рассказали «Радио 1» в Минэкологии области.

Ранее на неприятный запах газа жаловались жители Набережных Челнов.

