Жители Новой Москвы получат больше возможностей порадовать себя мороженым
Город выставил на аукционы права на торговлю летним лакомством в четырех мобильных тележках с навесами в период с 1 мая по 1 октября. Электронные аукционы назначены на 22 марта, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он отметил удачное расположение лотов. Два и них находятся в поселке Московский у парковой зоны «Филатов Луг», остальные - во Внуковском поселении у входа в парк «Рассказовка» и в Кокошкине - возле станции МЦД-4. Аукционы пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Город подпишет с победителями пятилетний договор на право торговли.
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